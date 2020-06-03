Уральские бизнесмены подарили Екатеринбургу 30 машин скорой помощи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Екатеринбургский Фонд святой Екатерины приобрел для станции скорой медицинской помощи им. В. Ф. Капиноса 30 новых автомобилей скорой помощи на базе Ford Transit, они должны прибыть в город до 1 августа 2020 года, сообщила в среду пресс-служба фонда.

"130 млн рублей на приобретение автомобилей фонду выделили генеральный директор Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын, председатель совета директоров Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин и владелец компании "Сима-ленд" Андрей Симановский", - говорится в сообщении.

Техническое задание на покупку машин фонд разрабатывал совместно с руководством станции, машины имеют все необходимое современное медицинское оборудование.

"Решение наших учредителей о покупке машин продиктовано тем, что в период пандемии достаточно остро встала проблема с работой скорой помощи, нагрузка на которую возросла многократно", - говорит директор фонда Александр Андреев.

Ранее Фонд святой Екатерины доставил в Екатеринбург 100 аппаратов искусственной вентиляции легких и 110 тыс. тестов на определение антител к коронавирусу. Средства на их покупку - более 4 млн долларов - также выделили уральские бизнесмены.