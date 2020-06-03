Центр Илизарова в Кургане частично возобновил госпитализацию плановых пациентов

Госпитализация плановых пациентов была приостановлена в центре с 20 апреля из-за ситуации с пандемией. Здесь планировали в случае необходимости развернуть площадку госпиталя для заразившихся коронавирусом.

ТАСС, 3 июня. Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) травматологии и ортопедии им. Г. А. Илизарова Минздрава РФ в Кургане возобновил плановую госпитализацию пациентов из Курганской области. Пациентов из других регионов начнут принимать после соответствующего решения оперативного штаба области, сообщили в среду в пресс-службе центра.

"Начался прием на плановую госпитализацию по высокотехнологичной медицинской помощи пациентов из Кургана и Курганской области", - сообщили в пресс-службе, добавив, что плановая госпитализация пациентов из других регионов России возобновится после принятия соответствующего решения оперативным штабом региона.

При этом госпитализируемым в центр пациентам дополнительно необходимо будет предоставлять, в том числе справку о своем эпидемиологическом окружении.

В 1950 году академик Илизаров изобрел аппарат для чрескостного остеосинтеза. Метод ученого применяют более чем в 60 странах мира. При этом используются фиксаторы в виде металлических спиц или гвоздей, проведенных через отломки костей. Метод дает возможность не обнажать зону перелома, ходить с полной нагрузкой на нижнюю конечность без риска смещения, также не нужна гипсовая иммобилизация.

Центр имеет мировую известность благодаря открытиям его научных сотрудников, опыту лечения пациентов - ежегодно здесь помогают более 14 тыс. человек с ортопедической и нейроортопедической патологией, для этого в центре трудится 1,5 тыс. специалистов. Центр считается флагманом отечественной травматологии и ортопедии. На работающей здесь профильной кафедре ежегодно проходят учебные курсы для российских и зарубежных врачей.