В Екатеринбурге возродят дореволюционную традиции Дней белого цветка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Свердловское региональное отделение Всемирного русского народного собора выступило с инициативой о возрождении в Екатеринбурге традиции благотворительного праздника белых цветов, начатой до революции домом Романовых. Об этом на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС сообщила в среду сопредседатель отделения Ирина Левина.

В Екатеринбурге уже восемь лет проходит ежегодная акция "Дни белого цветка". Сестры милосердия, а также все желающие изготавливают цветы из подручных материалов, деньги, вырученные от их продажи, направляются на благотворительность. Теперь акция, которая ранее не носила массовый характер, может стать событием городского масштаба и охватить большое число горожан и жителей Свердловской области.

"В связи с приближением 300-летия города Екатеринбурга отделением Всемирного русского народного собора была принята инициатива возрождения старинной традиции проведения Праздника белого цветка в Екатеринбурге. Инициатива сразу получила огромную общественную поддержку. Как только будут сняты ограничения из-за режима самоизоляции, мы сможем говорить о массовом формате праздника, но начинаем готовиться уже сейчас", - сказала она.

По словам Левиной, волонтерами на празднике смогут выступить около 15 тыс. человек, это студенты городских медицинских учебных заведений, педагоги и общественность. Присутствующий на пресс-конференции депутат думы Екатеринбурга Тимофей Жуков добавил, что возможной площадкой проведения общегородского праздника может стать площадь Труда в центре города - здесь когда-то располагался уничтоженный большевиками после революции Собор святой великомученицы Екатерины.

Предполагается, что Дни белого цветка в Екатеринбурге получат официальный логотип, жертвователей одарят специальными наградными значками. "Значки будут сделаны из благородных материалов - серебра и золота. У каждого хорошего дела должен быть какой-то символ, те, кто принимает участие в добрых делах, должны иметь значок на лацкане, чтобы все видели, что они участвуют в добром мероприятии. Образцы мы сможем показать уже через месяц", - рассказал участник Всемирного русского народного собора и глава ювелирного дома Moiseikin Виктор Моисейкин.

Первый День белого цветка был проведен в Санкт-Петербурге весной 1911 года, придя в Россию из Швеции. Белые цветы стали символом дел милосердия - члены царской семьи собственноручно изготавливали их, а средства от благотворительной продажи направляли на строительство лечебниц для туберкулезных больных. Акция имела большой успех у горожан, и в том же году Дни белого цветка прошли по всей России. В Екатеринбурге первый общегородской благотворительный праздник состоялся в мае 1911 года. После революции 1917 традиция Дней белых цветков была забыта.