Число очагов коронавирусной инфекции в Тюменской области сократилось вдвое

ТАСС, 4 июня. Количество очагов распространения коронавирусной инфекции в Тюменской области сократилось на 50% - до восьми, сообщила главный санитарный врач региона Галина Шарухо во время трансляции на официальном аккаунте областного оперативного штаба в социальной сети " ВКонтакте ".

"У нас осталось 50% от общеактивных очагов в субъекте - это 8 активных очагов. Сейчас мы готовим заседание областной санитарно-противоэпидеомологической комиссии по Ишимскому району, где ситуация начинает ухудшаться. По Исетскому району при этом мы видим стабилизацию", - сообщила она.

Шарухо добавила, что в целом в регионе наблюдается снижение прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией с 5% до 2,5%.

Ранее в оперативном штабе региона ТАСС сообщали, что на 2 июля новых очагов распространения коронавирусной инфекцией зарегистрировано не было.

По информации оперативного штаба региона, на 4 июня в Тюменской области зарегистрировано 1 798 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 983 человека, 9 человек умерли.