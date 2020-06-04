Свердловские власти заявили, что сузы региона не поднимут стоимость обучения в 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Средне-специальные учебные заведения Свердловской области не будут поднимать стоимость обучения на контрактной основе для поступающих в 2020 году. Об этом на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС сообщил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

"На уровне средне-специальных учебных заведений обучение на платной основе будет на уровне предыдущих лет", - сказал Биктуганов.

Министр отметил, что в этом году поступить в суз можно по среднему баллу аттестата. В некоторых колледжах, связанных со сферами культуры и спорта, будут представлены дополнительные требования к поступающим, порядок и положение которых утверждает педагогический совет учебного заведения.

Ранее в пресс-службе Министерства просвещения РФ сообщали, что основные государственные экзамены (ОГЭ) для учеников 9 классов в 2020 году отменены.