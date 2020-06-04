Одинокие пенсионеры в Курганской области получат продуктовые наборы

ТАСС, 4 июня. Одиноким пенсионерам в Курганской области, получающим минимальную пенсию, окажут поддержку в виде продуктовых наборов. Всего помощь окажут более чем шести тысячам человек, сообщил губернатор региона Вадим Шумков на своей странице в Instagram в четверг.

Ранее ТАСС сообщал о планах правительства области внедрить новую меру поддержки жителей, пострадавших от ситуации с пандемией коронавируса и нуждающихся в помощи. Речь шла о семьях и потерявших работу гражданах.

"В категорию получателей новых продуктовых наборов стоимостью 3 тыс. рублей (40 кг муки, 5 литров масла и 8 различных мясных консервов) попросил в первую очередь включить одиноких пенсионеров, получающих минимальную пенсию (более 6 тыс. человек). <...> Мы не можем сформировать им дополнительную пенсию, но можем помочь продуктами", - написал Шумков.

Глава региона уточнил, что развоз наборов начнется после 20 июня.

В Курганской области зафиксировано 268 случаев новой коронавирусной инфекции, из них выписаны по выздоровлению 147 человек, 1 женщина умерла.