Конгресс-холл в Челябинске к мероприятиям саммитов построят на месяц позже намеченного

ЧЕЛЯБИНСК, 4 июня. /ТАСС/. Срок сдачи конгресс-холла "Таганай" в Челябинске, который строился для проведения мероприятий саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и стран-участниц объединения БРИКС, сдвинули на месяц. Объект будет сдан к концу июня, ранее планировалось, что его построят к концу мая, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе областного Минстроя.

Ранее со ссылкой на местные власти сообщалось, что в Челябинске в 2020 году предстоит провести 20 мероприятий саммитов ШОС и БРИКС.

"Срок сдачи конгресс-холла "Таганай" сдвинут на месяц. Пришлось переносить из-за последствий распространения коронавируса в стране. Очередная проверка Госстройнадзора на объекте ожидается 25 июня", - сказали в пресс-службе.

Также со ссылкой на местные власти сообщалось, что по линии ШОС в Челябинске запланированы бизнес-форум, заседание специальной рабочей группы по развитию транзитного потенциала государств, встреча экспертов по согласованию проекта программы развития дорог, встреча экспертов по подготовке совещания министров транспорта государств - членов ШОС и совещание министров, форум глав регионов, заседание молодежного совета, заседание правления делового совета, деловой форум и конференция по онкологии.

По линии БРИКС в Челябинске пройдет встреча министров промышленности, форум молодых ученых, традиционный форум по вопросам организации, форум министров культуры, заседание рабочей группы по вопросам занятости, встреча министров труда и занятости, заседание рабочей группы по сельскому хозяйству, встреча министров сельского хозяйства, спортивные игры, международный молодежный бизнес-инкубатор, а также фестиваль культуры и третий форум молодых лидеров стран БРИКС и ШОС.

По данным Минздрава Челябинской области, на утро 4 июня в регионе подтверждены 3 469 случаев заражения коронавирусом, это на 113 больше, чем было днем ранее. Продолжают лечение 1 868 человек. В общей сложности 1 540 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.