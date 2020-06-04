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Пандемия коронавируса нового типа

Производство медицинских масок в Свердловской области выросло с начала пандемии в 14 раз

Сейчас в регионе их выпускают 650 тысяч в сутки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Объемы производства медицинских масок в Свердловской области выросли с 16 марта более чем в 14 раз и составили 650 тысяч в сутки, при этом потребность медучреждений составляет 100 тысяч масок. Об этом сообщает департамент информационной политики региона в четверг.

"На 16 марта в Свердловской области производилось 45 тысяч одноразовых масок, сегодня пять предприятий на 11 линиях выпускают 650 тысяч таких изделий. Потребность медработников области - 100 тысяч в сутки", - цитируют в департаменте информполитики региона министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина.

Например, на заводе "Медсинтез" в апреле 2020 года запущена линия по производству трехслойных одноразовых медицинских масок. Производственная мощность линии позволяет изготавливать порядка 60 тысяч масок в сутки, которые преимущественно поставляются на предприятия Свердловской области.

"После того, как компания получит регистрационное удостоверение - начнутся поставки в адрес лечебных учреждений Свердловской области и соседних регионов", - приводят в департаменте слова первого заместителя губернатора региона Алексея Орлова, который 4 июня проинспектировал работу нового цеха по производству медицинских масок на заводе.

Всего в регионе зафиксировано 6679 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выписано 2827 пациентов, умерли 35 человек.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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