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Здание бывшей школы в центре Екатеринбурга горит на площади 300 кв. метров

По информации МЧС, огонь распространяется быстро

ТАСС, 5 июня. Пожарные тушат возгорание в здании бывшей школы в центре Екатеринбурга на площади около 300 кв. метров. Из-за угрозы распространения огня пожару присвоен повышенный уровень сложности, сообщается в пятницу на сайте регионального управления МЧС.

"Горит кровля, перекрытие и перегородки старого двухэтажного неэксплуатируемого здания бывшей школы. Площадь пожара составляет около 300 кв. метров", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, огонь распространяется быстро, так как перекрытия и перегородки здания деревянные. По предварительным данным, пострадавших нет.

Данные о возгорании поступили в 01:28 (23:28 мск 4 июня), тушение продолжается. На месте создан штаб по ликвидации пожара, задействовано 60 человек и 17 единиц техники.

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