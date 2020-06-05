В Тюмени построят научно-технический центр "Новатэк" за 2 млрд рублей

ТАСС, 5 июня. Строительство научно-технического центра ООО "Новатэк НТЦ" в Тюмени начнется в июне 2020 года. Вложения составят 2 млрд рублей, сообщает в пятницу инвестиционное агентство Тюменской области.

"В городе Тюмени, на улице Мельникайте, в районе озера Алебашево, вскоре появится новый комплекс зданий научно-технического центра ООО "Новатэк НТЦ". В реализацию проекта будет вложено более 2 млрд. рублей и создано более 700 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации и разрешение на строительство уже получены. Генеральный подрядчик приступит в работам в июне, уточняют в агентстве.

Проект будет реализован в 2 этапа. К 2021 году планируется ввод в эксплуатацию центра лабораторных исследований площадью 13 тыс. кв. м. В дальнейшем планируется приступить к строительству современного офиса здания площадью 20 тыс. кв. м. для размещения более 1000 сотрудников. Комплекс зданий будет включать медиа-центр с конференц-холлом, учебными классами и data-центром, многоуровневую автомобильную парковку.