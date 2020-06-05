Пожар в здании бывшей школы в Екатеринбурге полностью потушили

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Пожар в неэксплуатируемом здании бывшей школы на улице Мичурина в Екатеринбурге полностью ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области в пятницу.

"В 12:07 (10:07 мск) завершена проливка и разборка сгоревших конструкций на месте пожара в неэксплуатируемом здании на ул. Мичурина в г. Екатеринбурге. Пожару дан отбой", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что в двухэтажном здании бывшей школы в центре Екатеринбурга в результате пожара произошло частичное обрушение кровли из-за высокой температуры и ветхости здания. В 05:23 (03:23 мск) пожарным удалось локализовать огонь на площади 400 кв. метров. Открытое горение было ликвидировано в 07:33 (05:33 мск).

На месте пожара задействовали передвижную лабораторию, которая установила, что превышения ПДК вредных веществ в воздухе нет. Всего в тушении были задействованы 74 человека и 20 единиц техники.