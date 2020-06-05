Вахтовых рабочих обяжут соблюдать изоляцию по приезду в Тюменскую область

ТАСС, 5 июня. Граждане, прибывающие в Тюменскую область из неблагополучных регионов, в том числе с месторождений, обязаны будут соблюдать изоляцию сроком 14 дней - по прибытии им будет вручаться постановление главного государственного санитарного врача по Тюменской области. Остальные граждане, работающие вахтовым методом, также будут соблюдать изоляцию по приезде, но постановление им вручаться не будет, сообщает оперативный штаб региона в пятницу.

"Постановление главного государственного санитарного врача по Тюменской области о нахождении в режиме изоляции на дому сроком 14 дней выдается гражданам, прибывающим в аэропорт Рощино специальными рейсами из неблагополучных регионов РФ, в том числе с месторождений", - говорится в сообщении оперштаба и добавляется, что остальные граждане, работающие вахтовым методом, также должны соблюдать изоляцию, но постановление им выдаваться не будет.

Также постановление будет выдаваться гражданам, прибывающим из зарубежных стран, и контактным с заболевшими коронавирусной инфекцией. Изоляцию нужно будет проходить по месту жительства или пребывания или в условиях обсерватора.

По информации оперативного штаба региона, на 5 июня в Тюменской области зарегистрировано 1 834 случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 1 003 человека, 10 человек умерли.