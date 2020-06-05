Авиакомпания "Ямал" будет бесплатно перевозить ветеранов ВОВ в июне

ТАСС, 5 июня. Перелеты на самолетах авиакомпании "Ямал" с 18 по 28 июня будут бесплатными для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в пятницу.

Ранее планировалось, что "Ямал" будет бесплатно перевозить ветеранов во время майских праздников, однако из-за пандемии коронавируса акция была перенесена.

"В период с 18 июня по 28 июня 2020 года на всех регулярных внутренних рейсах АО "АТК" Ямал" установлена скидка 100% от примененного тарифа для следующих категорий пассажиров: ветераны Великой Отечественной войны; инвалиды Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; лица, приравненные к ним", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что одному сопровождающему лицу при совместном следовании с ветераном предоставляется скидка 100%. "Для оформления авиабилетов ветераны, участники, инвалиды Великой Отечественной войны должны иметь при себе документы, подтверждающие право оформления льготной перевозки", - уточнили в пресс-службе.

Авиакомпания "Ямал" - основной перевозчик в ЯНАО, выполняет регулярные и чартерные рейсы в города России и другие страны. Парк авиакомпании состоит большей частью из самолетов Sukhoi Superjet 100, Airbus A320-200, 321, а также Canadair CL-600.