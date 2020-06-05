Свердловские власти планируют очистить озеро Шарташ от донных отложений и вредных веществ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Власти Свердловской области планируют заняться очисткой донных отложений в озере Шарташ в Екатеринбурге. На это, по предварительным данным, понадобится порядка 500 млн рублей, сообщил в пятницу в Уральском региональном центре ТАСС министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов.

Озеро Шарташ площадью 7,4 кв. км находится среди Шарташских каменных палаток - известных на Урале скал из плит матрацевидной формы, образовавшихся в результате выветривания породы, относятся к гранитному массиву, возраст которого - 300 млн лет. Памятник вошел в число 15 живописных мест России по версии сервиса Google Maps - наряду с Севкабель портом (Санкт-Петербург), природным заповедником "Столбы" (Красноярский край), кораблем-музеем Гото Предестинация (Воронеж), башней Сююмбике (Казань), мостом на остров Русский (Владивосток), Телецким озером на Алтае и другими.

"В 2020 году закончим подготовку проектно-сметной документации по реабилитации озера Шарташ. <...> Помимо того, что мы обустраиваем велосипедные и пешеходные дорожки, парковую зону, мы будем очищать озеро Шарташ от донных отложений, собранных за многие годы вредных веществ. <...> Имея опыт разработки подобной документации по Черноисточенскому водохранилищу [в Нижнем Тагиле], объем финансовых средств [на очистку донных отложений может составить] - порядка 0,5 млрд рублей", - сказал Кузнецов.

Он отметил, что поскольку Шарташ - это памятник природы и особо охраняемая территория, власти планируют подать заявку на финансирование работ по реабилитации водоема из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Экология".

Сейчас на территории Каменных палаток идет благоустройство парка, здесь планируют создать оздоровительно-спортивный кластер со спортивными площадками, велодорожками, местами для отдыха горожан и выгула собак. Уже сейчас в рамках заключенных контрактов на это уйдет 600 млн рублей.