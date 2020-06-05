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Прокуратура начала проверку после незаконного слива нефти и загрязнения почвы на Ямале

В результате разлива никто не пострадал

ТАСС, 5 июня. Несанкционированный слив нефти произошел на производственной территории в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), загрязнена почва на площади более 0,6 га. Организована прокурорская проверка, сообщили в пятницу в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

"В городе Муравленко на производственной территории АО "РСК Ямала" из резервного трансформатора подстанции "Муравленковская" произошел несанкционированный слив более 7 кубометров нефтепродуктов, что повлекло загрязнение почвы на площади более 0,6 га. <…> В связи с происшествием прокуратурой города Муравленко по поручению прокуратуры округа незамедлительно организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдения хозяйствующим субъектом требований законодательства о промышленной безопасности, природоохранного законодательства", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в результате разлива жертв и пострадавших нет. Электроснабжение города не нарушено.

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РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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