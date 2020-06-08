Авиация ЦВО доставила более 36 тонн груза для военных экологов на Ямале

ТАСС, 8 июня. Экипажи военных вертолетов Центрального военного округа перевезли более 36 тонн специального оборудования и имущества для экологического взвода на мыс Марре-Сале полуострова Ямал, сообщила в понедельник пресс-служба округа.

"Транспортные вертолеты Ми-8 и Ми-26 перевезли с аэропорта Бованенково (Челябинская область) более 36 тонн груза, в который входит специальное оборудование для работы с металлом, а также имущество для обеспечения проживания экологического взвода, всего было выполнено более 30 вылетов для доставки всего необходимого на мыс Марре-Сале.", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, силами военнослужащих экологического взвода планируется убрать 676 тонн мусора на территории в 4 га. Для проведения работ задействован 31 человек личного состава и 23 единицы техники.