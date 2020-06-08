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Пандемия коронавируса нового типа

Фельдшеры в Свердловской области дополучили выплаты после проверки прокуратуры

Четырем фельдшерам Тавдинской центральной районной больницы, оказывавшим медицинскую помощь пациентам с коронавирусом, выплаты за апрель были произведены не в полном объеме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Фельдшеры скорой помощи Тавдинской центральной районной больницы Свердловской области дополучили стимулирующие выплаты за оказание помощи пациентам, у которых выявлена коронавирусная инфекция. Об этом в понедельник сообщила журналистам пресс-служба региональной прокуратуры.

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"Проверкой установлено, что четырем фельдшерам отделения скорой медицинской помощи, оказывавшим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, указанные выплаты за апрель 2020 года произведены не в полном объеме. Кроме того, установлено, что учреждением здравоохранения нарушено право восьми фельдшеров отделения скорой медицинской помощи на получение в полном объеме стимулирующих выплат, предусмотренных указом губернатора", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что нарушения устранены, медицинским работникам все предусмотренные выплаты доначислены и произведены.

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РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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