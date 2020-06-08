Фельдшеры в Свердловской области дополучили выплаты после проверки прокуратуры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Фельдшеры скорой помощи Тавдинской центральной районной больницы Свердловской области дополучили стимулирующие выплаты за оказание помощи пациентам, у которых выявлена коронавирусная инфекция. Об этом в понедельник сообщила журналистам пресс-служба региональной прокуратуры.

"Проверкой установлено, что четырем фельдшерам отделения скорой медицинской помощи, оказывавшим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, указанные выплаты за апрель 2020 года произведены не в полном объеме. Кроме того, установлено, что учреждением здравоохранения нарушено право восьми фельдшеров отделения скорой медицинской помощи на получение в полном объеме стимулирующих выплат, предусмотренных указом губернатора", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что нарушения устранены, медицинским работникам все предусмотренные выплаты доначислены и произведены.