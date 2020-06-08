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Пандемия коронавируса нового типа

Вице-мэр Нефтеюганска заразился коронавирусом

Часть сотрудников мэрии ушли на самоизоляцию

ТАСС, 8 июня. Коронавирус диагностирован у одного из заместителей главы города Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), все контактировавшие с ним сотрудники администрации ушли на самоизоляцию. Об этом в понедельник сообщил ТАСС мэр города Сергей Дегтярев.

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"Да, все так, пока первый анализ [положительный], ждем подтверждения. Роспотребнадзор вынес постановление, часть работников, которые контактировали, ушли на самоизоляцию", - сказал Дегтярев в ответ на вопрос корреспондента ТАСС об уходе на самоизоляцию сотрудников администрации после подтверждения коронавируса у одного из его заместителей.

Он отметил, что на работе администрации города ситуация никак не скажется.

Нефтеюганск - третий по размеру город Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Его население - более 126 тыс. человек.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия коронавируса нового типа
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