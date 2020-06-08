В Югре возбудили дело по факту необоснованного ввода в эксплуатацию жилых домов

ТАСС, 8 июня. Следователи возбудили уголовное дело по факту необоснованного ввода в эксплуатацию жилых домов в городе Мегионе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Фигурантами дела стали сотрудники администрации города, сообщили журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"По уголовному делу в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий), подозревается сотрудник управления архитектуры и градостроительства администрации города Мегиона, а также в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") и ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог") - сотрудник службы жилищного и строительного надзора округа", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2019 году на основании недостоверных заключений о соответствии построенных многоквартирных домов в Мегионе требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе в части энергетической эффективности и оснащения приборами учета и при наличии существенных нарушений, администрацией города принято решение о введении строений в эксплуатацию. Часть помещений в указанных домах, которые на сегодняшний день не соответствуют требованиям жилищного законодательства и не приспособлены для проживания, приобретены администрацией Мегиона.

"Сотрудниками следственного управления СК по ХМАО-Югре совместно с сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области, осуществляющими оперативное сопровождение, проведены обыски в служебных помещениях администрации города Мегиона и по месту жительства некоторых должностных лиц, кроме того, ряд должностных лиц администрации допрошены по обстоятельствам уголовного дела", - уточняется в сообщении.