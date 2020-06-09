Число заразившихся коронавирусом в Челябинской области превысило 4 тыс.

ЧЕЛЯБИНСК, 9 июня. /ТАСС/. Медики в Челябинской области выявили по состоянию на утро вторника 4 129 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. Об этом говорится в сообщении регионального Минздрава.

"На утро 9 июня в Челябинской области подтверждены 4 129 случаев заражения COVID-19, 135 новых подтверждений ко вчерашнему дню. Заразившихся COVID-19 - 2 083 человека. За прошедшие сутки выписаны 100 человек. Всего 1 967 пациентов выздоровели и выписаны из больниц", - говорится в сообщении.