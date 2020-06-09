Число заразившихся коронавирусом в Челябинской области превысило 4 тыс.

ЧЕЛЯБИНСК, 9 июня. /ТАСС/. Медики в Челябинской области выявили по состоянию на утро вторника 4 129 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. Об этом говорится в сообщении регионального Минздрава.
"На утро 9 июня в Челябинской области подтверждены 4 129 случаев заражения COVID-19, 135 новых подтверждений ко вчерашнему дню. Заразившихся COVID-19 - 2 083 человека. За прошедшие сутки выписаны 100 человек. Всего 1 967 пациентов выздоровели и выписаны из больниц", - говорится в сообщении.
Уточняется, что люди с подтвержденным коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Те из них, у кого болезнь протекает без клинических проявлений, и кто не входит в группы риска, лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.
В регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах; требования социального дистанцирования, усиление санитарных правил, дезинфекции и повышенной настороженности к признакам заболеваний. Кроме того, запрещены массовые мероприятия и работа ТРК, приостановлена работа с клиентами ресторанов и кафе, кальянных и ночных клубов. Приостановлено бронирование мест в санаториях.