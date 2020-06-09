Бюджет Свердловской области в 2019 году недополучил почти 5 млрд рублей доходов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Размер недополученных доходов бюджета Свердловской области за 2019 год составил 4,9 млрд рублей, дефицит остался в рамках плана - 14,2 млрд рублей. Закон об исполнении бюджета был принят Законодательным собранием региона во вторник, сообщила его председатель Людмила Бабушкина.

"Решение принято", - сказала она, подытожив результаты голосования за принятие закона.

Заместитель губернатора - министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко в ходе доклада отметила, что исполнение доходной части бюджета Свердловской области за 2019 год осуществлялось в условиях замедления темпов экономического развития. "Доходы составили 250,6 млрд рублей, или 98,1% утвержденного годового прогноза. Недовыполнение составило 4,9 млрд рублей", - сказала она.

Кулаченко добавила, что налог на прибыль организаций не исполнен на 10,9 млрд рублей, а налог на имущество организаций - на 9,2 млрд. При этом перевыполнен план по налогу на доходы физических лиц и акцизы. Дефицит бюджета за 2019 год остался в рамках плана и составил 14,2 млрд рублей. Расходы составили 264,9 млрд рублей, плановый показатель составлял 269,7 млрд.

Замгубернатора отметила, что по итогам года на 4,4 млрд рублей увеличился госдолг региона, однако увеличение осталось в пределах плана. Структура госдолга также поменялась - большую часть составляют бюджетные кредиты и ценные бумаги.

Бюджет региона 2019 года

Бюджет Свердловской области на 2019 год был принят в начале декабря 2018 года. Его доходы были установлены в размере 249,6 млрд рублей, расходы - 257,4 млрд рублей. Дефицит составлял 7,7 млрд рублей. В соответствии с последними поправками доходы и расходы были увеличены до 255,5 и 269,7 млрд рублей соответственно, дефицит вырос почти в два раза - до 14,2 млрд рублей.