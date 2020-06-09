На Урале планируют создать турмаршрут от Верхотурья до Шадринска

ТАСС, 9 июня. Курганская и Свердловская области планируют создать межрегиональный туристический культурно-познавательный маршрут "Верхотурье - Нижний Тагил - Екатеринбург - Каменск-Уральский - Катайск - Далматово - Шадринск". Об этом сообщили во вторник на сайте туристско-информационного центра Шадринска, где планируется конечная точка маршрута.

"Инициатором выступила Курганская область. На онлайн-мероприятии обсуждалась возможность создания межрегионального культурно-познавательного маршрута "Верхотурье - Нижний Тагил - Екатеринбург - Каменск-Уральский - Катайск - Далматово - Шадринск" с представителями туроператоров регионов. <...> По результатам онлайн-совещания было принято решение продолжить работу над созданием маршрута", - говорится в сообщении.

При этом в центре уточнили, что на пути создания нового туристического маршрута выявлен ряд проблем, и главная из них - это недостаточно развитая инфраструктура. "Большие нарекания вызвало качество дорог и отсутствие туалетных модулей в городах Курганской области", - пояснили на сайте.

В Шадринске сейчас идет реконструкция набережной реки Исеть, которая должна стать центром жителей и гостей города, а также продолжаются дорожные работы в центре города, отметили в центре.