СК проверит действия полицейских в Югре, задержавших двух женщин за нарушение самоизоляции

ТАСС, 10 июня. Следственный отдел Сургута Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) проводит проверку по сообщениям СМИ о применении силы полицейскими, которые задержали двух женщин, нарушавших режим самоизоляции в местном парке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.
9 июня губернатор округа Наталья Комарова сообщила, что режим самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре продлен до 23 июня включительно.
"В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка законности и обоснованности действий сотрудников полиции", - сообщили в пресс-службе.
По данным УМВД РФ по Сургуту, две жительницы города в нарушение действующих в регионе ограничений отдыхали на берегу реки в городском парке, где были замечены нарядом патрульно-постовой службы. На слова сотрудников об административной ответственности и предложение добровольно покинуть парк женщины не отреагировали.
"После чего полицейские предложили нарушителям проследовать в ОП-2 УМВД России по Сургуту для разбирательства и составления протоколов об административном правонарушении. Женщины ответили категорическим отказом. Одна из горожанок стала снимать происходящее на камеру своего телефона, при этом умышленно сбила с груди полицейского носимый служебный видеорегистратор, пытаясь повредить его ногами. Полицейский предупредил правонарушительницу, что если она не прекратит агрессивные действия в его адрес, то к ней будет применена физическая сила, после чего гражданка предприняла попытку скрыться с места происшествия, но была задержана и в дальнейшем доставлена в отдел полиции", - сказали в полиции.
В пресс-службе УМВД добавили, что по факту инцидента проводится служебная проверка. "Если по результатам проверки будет установлено, что сотрудники полиции превысили полномочия, применяя физическую силу, то они понесут соответствующее наказание. В отношении женщин составлены административные протоколы за нарушение установленных в Югре ограничительных мер, которые будут направлены в суд для рассмотрения и принятия решения по существу", - уточнили в ведомстве.