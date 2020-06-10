СК проверит действия полицейских в Югре, задержавших двух женщин за нарушение самоизоляции

ТАСС, 10 июня. Следственный отдел Сургута Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) проводит проверку по сообщениям СМИ о применении силы полицейскими, которые задержали двух женщин, нарушавших режим самоизоляции в местном парке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

9 июня губернатор округа Наталья Комарова сообщила, что режим самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре продлен до 23 июня включительно.

"В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка законности и обоснованности действий сотрудников полиции", - сообщили в пресс-службе.