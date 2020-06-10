Военная техника в арктическом камуфляже впервые пройдет на параде Победы в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Военная техника, окрашенная в цвета подразделений, действующих в арктических широтах, впервые пройдет в строю механизированной колонны парада Победы войск Екатеринбургского гарнизона 24 июня, сообщила в среду пресс-служба Центрального военного округа.

"Среди образцов вооружения, окрашенных в характерные цвета, танки с газотурбинной силовой установкой Т-80, бронетранспортеры БТР-82АМ мотострелкового полка танковой дивизии, дислоцированной в Челябинской области, легкие пикапы УАЗ с турелью для крупнокалиберных пулеметов, а также бронеавтомобили "Тигр" соединений специального назначения ЦВО, буксирующих прицеп с разведывательно-дозорными вездеходами АМ-1", - говорится в сообщении.

В параде примут участие более 60 суворовцев

Кроме того, более 60 учащихся Екатеринбургского суворовского училища прибыли в учебное заведение для начала подготовки к параду Победы.

"Всего в пешей колонне в составе роты барабанщиков пройдут 64 юноши. В расположение суворовцы приехали из родительских домов, куда были отпущены после досрочного завершения учебного года в конце апреля. Участие в параде Победы для юношей исключительно добровольное, с согласия их родителей или законных представителей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что размещение участников парада в училище организовано с соблюдением всех санитарных мер. Три раза в неделю суворовцы будут проходить тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Планируется, что коробка барабанщиков начнет репетиции на территории училища 11 июня.

Ранее командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что на территории округа 24 июня пройдут три парада - в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре, а также более 50 торжественных шествий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.