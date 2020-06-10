Курганская область исполнила бюджет региона с профицитом в 500 тыс. рублей в 2019 году

ТАСС, 10 июня. Власти Курганской области исполнили бюджет региона с профицитом более чем в 500 тыс. рублей в 2019 году. Доходы областного бюджета составили 48,3647 млрд, расходы - 47,832 млрд рублей, сообщили в среду в пресс-службе региональной думы по итогам публичных слушаний.

"С учетом фактического исполнения в 2019 году доходы областного бюджета составили 48 364 700 000 рублей, расходы - 47 832 000 000 рублей. Областной бюджет в 2019 году исполнен с профицитом в сумме 532,7 тыс. рублей. <...> Члены комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике <...> рекомендовали областной думе принять закон "Об исполнении областного бюджета за 2019 год" в двух чтениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в январе - марте этого года доходы областного бюджета исполнены на 19,8% к годовым бюджетным назначениям. "По сравнению с аналогичным периодом 2019 года доходы увеличились на 1 405 100 000 рублей. Расходы областного бюджета исполнены в сумме 8 919 300 000 рублей, или 16,9% к уточненным годовым бюджетным назначениям, что выше аналогичного периода 2019 года на 579 900 000 рублей. Превышение доходов над расходами составило 882,6 млн рублей", - пояснили в пресс-службе.

Величина госдолга региона на 1 апреля 2020 года составила 16 млрд 586 млн 900 тыс. рублей - по сравнению с прошлым годом его величина не изменилась.