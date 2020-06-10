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Пандемия коронавируса нового типа

Мэр Нефтеюганска сообщил, что заразился коронавирусом

Ранее заражение было выявлено у одного из его заместителей

ТАСС, 10 июня. Мэр города Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) Сергей Дегтярев сообщил в среду, что заразился коронавирусной инфекцией.

8 июня Дегтярев сообщил ТАСС, что коронавирус диагностирован у одного из его заместителей. По словам главы города, все контактировавшие с ним сотрудники администрации ушли на самоизоляцию.

"Сегодня стали известны результаты моих анализов на коронавирусную инфекцию. Они положительные. Круг людей, с которыми я контактировал, выявлен. Все они изолированы, ситуация под контролем. Я также нахожусь в режиме самоизоляции, чувствую себя удовлетворительно, ушел на больничный", - написал Дегтярев на своей официальной странице "ВКонтакте".

Он уточнил ТАСС, что исполнять его обязанности на время больничного будет заместитель Елена Абрамова.

Нефтеюганск - третий по размеру город Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Его население - более 126 тыс. человек.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия коронавируса нового типа
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