ГИБДД задержала сотрудницу полиции Екатеринбурга, отказавшуюся от медосвидетельствования

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД остановили машину, за рулем которой сидела представитель полиции Екатеринбурга, женщина отказалась пройти медицинское освидетельствование. Об этом в среду ТАСС сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Представительница ОВД отказалась пройти медосвидетельствование, когда наряд ГИБДД соседнего субъекта Уральского федерального округа остановил ее для проверки документов. Женщина возвращалась с похорон, находилась в краткосрочном отпуске", - сказал Горелых.

Он уточнил, что отказ от экспертизы, вне зависимости от состояния человека, приравнивается к поступку, порочащему честь сотрудника МВД, после которого следует увольнение.

"Такую принципиальную позицию занимает начальник УМВД Екатеринбурга полковник Игорь Озеров, который уже принял решение расстаться с допустившей нарушение сотрудницей. Позиция руководителя Свердловского главка Александра Мешкова простая: пьяный за рулем - преступник независимо от того, в погонах он или нет, [независимо от] званий и должностей, - пояснил Горелых.