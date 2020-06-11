Омбудсмен: житель Екатеринбурга, погибший при оказании сопротивления Росгвардии, не судим

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Житель Екатеринбурга, оказавший сопротивление при задержании и погибший в результате открытой сотрудниками Росгвардии стрельбы, не имел судимости.

Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Ранее официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что погибший мужчина ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. Местные СМИ со ссылкой на родных погибшего опровергали эту информацию.

"По моим данным, судимости нет", - сказала собеседница агентства.