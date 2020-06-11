{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лейтенанта танковой дивизии на Урале наградили за спасение ребенка из горящей машины

27 октября 2019 года на трассе в Челябинской области Осман Мамутов заметил загоревшуюся в результате ДТП машину и смог достать из нее опутанного ремнем безопасности мальчика

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил медаль "За спасение погибавших" лейтенанту уральской танковой дивизии Осману Мамутову, который достал ребенка из горящей машины в Челябинской области. Торжественная церемония прошла в Екатеринбурге в преддверии Дня России.

27 октября 2019 года проезжавший в выходной день по трассе в Челябинской области Мамутов заметил загоревшуюся в результате ДТП машину в кювете. Внутри офицер увидел опутанного ремнем безопасности мальчика, которого он смог достать из автомобиля. Спасти остальных членов семьи не удалось, погибли родители и брат спасенного ребенка.

"С ребенком общался после этой трагедии, навещал, с ним все хорошо. Ему 11 лет, занимается плаванием, ходит в бассейн. С ним работают психологи, усыновила тетя, он не брошен, чему я очень рад. Стресс, конечно, мальчик пережил очень большой, но я надеюсь, что он справится", - рассказал лейтенант, для которого медаль "За спасение погибавших" стала первой в военной карьере.

Военнослужащий сожалеет, что не успел спасти остальных участников ДТП. "После того как я достал мальчика, сразу схватил свой огнетушитель, пытался потушить горящий автомобиль. Но машина была на газомоторном топливе, поэтому пламя охватило [ее] в считанные секунды. Я сделал все, что мог", - сказал Мамутов.

Лейтенант закончил Омский автобронетанковый инженерный институт, после чего был распределен в уральскую 90-ю танковую дивизию, где служит командиром взвода.

Теги
РоссияЧелябинская область
Суд 23 июня рассмотрит дело уральского священника, в проповеди которого нашли экстремизм
Если вина схиигумена Сергия будет доказана, ему грозит административное наказание в виде штрафа от 30 до 100 тыс. рублей
Читать полностью