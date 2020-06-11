Число заразившихся коронавирусом в Югре превысило 4 тыс.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 июня. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция подтверждена за последние сутки у 186 человек в Хаты-Мансийском автономном округе, общее число заразившихся превысило четыре тысячи. Об этом в четверг сообщил региональный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

"Всего 4 007 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа по данным на 11 июня. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 186 новых случаев COVID-19 в 16 муниципалитетах", - говорится в сообщении.

Больше всего заразившихся выявлено в Сургутском районе - более 1 тыс., Сургуте - свыше 630, Нижневартовске - свыше 430.

Под наблюдением в самоизоляции находится 11 401 человек. Состояние 32 пациентов тяжелое, 17 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки один больной с коронавирусной инфекцией умер, а за весь период пандемии умерли 24 пациента. "За сутки излечился 91 человек, за весь период пандемии - 1 559 югорчан. По этому показателю Югра занимает четвертое место среди субъектов РФ", - добавили в штабе.