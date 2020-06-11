Врачи в Югре получили свыше 1 млн единиц средств индивидуальной защиты из Китая

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 июня. /ТАСС/. Более одного миллиона единиц средств индивидуальной защиты общим весом свыше 130 тонн для медиков, борющихся с коронавирусной инфекцией, доставили в Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) из Китая. Для врачей приобретены медицинские маски, операционные халаты, защитные костюмы, сообщает в четверг пресс-служба Фонда развития Югры.

Ранее ТАСС в пресс-службе фонда сообщали, что заключен контракт с китайской компанией CMICS Medical Instrument Co., Ltd на поставку в регион средств индивидуальной защиты для медиков. По контракту Югра получит 200 тыс. фильтрующих респираторов, 300 тыс. медицинских защитных костюмов, 400 тыс. пар одноразовых водонепроницаемых высоких бахил, 40 тыс. хирургических халатов, 100 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции.

"В Югру доставлена вся партия средств индивидуальной защиты, приобретенная фондом развития для персонала медицинских организаций, оказывающих помощь больным коронавирусной инфекцией. В регион десятью бортами авиакомпании Utair для врачей поступило более 1 млн единиц средств индивидуальной защиты общим весом свыше 130 тонн", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, вся поставленная продукция своевременно распределяется с регионального аптечного склада по медицинским учреждениям.

Как сообщается на сайте Фонда развития Югры, общая стоимость контракта с китайской компанией на приобретение средств индивидуальной защиты составила почти 400 млн рублей. Данную сумму выделили несколько нефтяных компаний, работающих в регионе в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с правительством ХМАО.

В ХМАО зарегистрировано 4 007 случаев заражения коронавирусом, 1 559 человек выздоровели, 24 умерли.