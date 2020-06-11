Заявки на кредитные каникулы в пандемию подали более 2,5 тыс. МСП в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Заявки на получение кредитных каникул с период с 20 марта по 3 июня подали более 2,5 тыс. представителей малого и среднего бизнеса в Свердловской области. При этом количество заявок от таких компаний постепенно снижается, сообщает в четверг отдел по связям с общественностью Уральского главного управления Банка России.

"В период с 20 марта по 3 июня 2020 года субъекты малого и среднего бизнеса Свердловской области подали в банки 2 523 заявки на кредитные каникулы. Из них за последнюю неделю поступило 63 обращения, что на 7% меньше, чем за предыдущую, и в 8 раз меньше, чем 2 недели назад", - говорится в сообщении и добавляется, что такие данные свидетельствуют о постепенном снижении потребности бизнеса в такой форме поддержки.

В отделе по связям с общественностью отметили, что объем реструктурированного кредитного портфеля предприятий МСП в Свердловской области достиг 3,8 млрд рублей при уровне одобрения обращений в 75%. По собственным программам кредитных организаций было реструктуризовано кредитов на 11,6 млрд рублей.

За кредитом под 0% на выдачу заработной платы, по данным уральского главного управления Банка России, обратились 2,2 тыс. МСП региона. Таких заявлений одобрено на сумму 2,5 млрд рублей.

По данным оперативного штаба региона на 10 июня, в Свердловской области зарегистрировано 8 194 случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 3 642 пациента, 48 человек умерли.