Суд смягчил меру пресечения замглавы Тугулымского городского округа на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Свердловский областной суд изменил на домашний арест меру пресечения заместителю главы администрации Тугулымского городского округа Свердловской области по жизнеобеспечению Сергею Уткину, который обвиняется в получении взятки. Ранее ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей по 3 августа 2020 года, сообщили в пресс-службе областного суда в четверг.

"Свердловский областной суд изменил меру пресечения заместителю главы Тугулымского ГО по жизнеобеспечению. 5 июня Тугулымский районный суд избрал Уткину меру пресечения в виде содержания под стражей, постановление было обжаловано стороной защиты в Свердловском областном суде. Апелляционная инстанция отменила судебный акт и избрала обвиняемому новую меру пресечения - домашний арест. Мера избрана по 3 августа включительно", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что органами предварительного расследования он обвиняется по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ. 5 ("Получение взятки").

По версии следствия, летом 2015 года подозреваемый лично получил взятку в виде имущества в крупном размере от представителя коммерческой структуры. В пресс-службе регионального следственного управления СК РФ ранее уточнили, что замглавы получил взятку "за способствование в осуществлении действий по оплате данному юридическому лицу, в частности, фактически невыполненных работ по строительству муниципального объекта".