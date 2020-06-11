В Тюменской области проведут около 3 тыс. исследований по оценке популяционного иммунитета

ТАСС, 11 июня. Около 3 тысяч исследований проведут в Тюменской области на первом этапе оценки популяционного иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщила государственный санитарный врач региона Галина Шарухо в видеоматериалах, размещенных оперативных штабом области в четверг.

На территории трех пилотных регионов, по информации федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, запланировано проведение оценки популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2. Исследование планируется провести в июне 2020 года на территориях Хабаровского края, Тюмени и Санкт-Петербурга с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения при участии медицинских организаций регионов.