В Тюменской области проведут около 3 тыс. исследований по оценке популяционного иммунитета

ТАСС, 11 июня. Около 3 тысяч исследований проведут в Тюменской области на первом этапе оценки популяционного иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщила государственный санитарный врач региона Галина Шарухо в видеоматериалах, размещенных оперативных штабом области в четверг.
На территории трех пилотных регионов, по информации федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, запланировано проведение оценки популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2. Исследование планируется провести в июне 2020 года на территориях Хабаровского края, Тюмени и Санкт-Петербурга с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения при участии медицинских организаций регионов.
"Тюменская область включена в государственный проект по оценке популяционного иммунитета. Мы проведем <...> около 3 тыс. исследований на первом этапе в разных возрастных когортах и во всех муниципальных образованиях [региона]", - сказал Шарухо.
Она добавила, что объемы исследований для каждого муниципалитета уже определены, половина из них будет проведена в Тюмени - около 1 500. Каждые две-три недели, по ее словам, исследования будут повторяться для понимания динамики формирования популяционного иммунитета.
По информации оперативного штаба региона на 11 июня, в области зарегистрировано 2 047 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 1 206 человек, 13 человек умерли.