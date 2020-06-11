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Пандемия коронавируса нового типа

Режим самоизоляции в Ямало-Ненецком автономном округе продлен до 21 июня

В регионе сохраняется масочный режим, жители обязаны соблюдать социальную дистанцию

ТАСС, 11 июня. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа продлили режим самоизоляции в регионе до 21 июня. Об этом говорится в сообщении, распространенном региональным оперативным штабом в четверг.

"Режим самоизоляции на Ямале продлен до 21 июня. Действия региона по локализации очагов коронавируса на месторождениях и производственных объектах дали результат, а в населенных пунктах инфекция еще циркулирует", - говорится в сообщении.

Жители округа должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию в местах скопления людей, в помещениях, общественном транспорте, уточнили в оперштабе.

В регионе зафиксировано 2 964 случая заражения коронавирусом. За последние сутки подтверждено 77 случаев.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
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