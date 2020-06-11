Куйвашев призвал работодателей не принуждать работников к голосованию по поправкам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал работодателей соблюдать законодательство и не принуждать работников к участию в общероссийском голосовании по поправкам к конституции. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

К губернатору обратился сотрудник бюджетной организации здравоохранения, по словам которого отдел кадров под угрозой лишения премий заставляет сотрудников его организации принимать участие в голосовании.

"Считаю очень важным, чтобы каждый житель региона обозначил свою гражданскую позицию по поправкам. И мотивацией должна быть, конечно, не угроза лишения премии - здесь я обращаю внимание всех работодателей на соблюдение действующего законодательства", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила журналистам, что сообщения о якобы имеющих место случаях принуждения бюджетников к участию в общероссийском голосовании по поправкам к конституции в электронной форме будут проверены на всех уровнях.