Причиной пожара на производственном объекте в ХМАО мог стать удар молнии

ТАСС, 12 июня. Предварительная причина пожара на производственном объекте в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа - удар молнии. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Предварительная причина [пожара] - молния", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что у одного из двух пострадавших в результате ЧП ожоги 20% тела, у второго - 60%. Ранее сообщалось, что оба госпитализированы.

Прокуратура Нижневартовска проводит проверку. "По поручению прокурора округа проводится проверка по данному факту прокуратурой города Нижневартовска", - сказали ТАСС в пресс-службе регионального ведомства.

Сообщение о пожаре в Нижневартовске поступило в 17:31 (15:31 мск). Нефтяной резервуар, находящийся на ремонте, горел на площади 400 кв. м.