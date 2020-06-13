Жара в Ханты-Мансийском округе сменилась снегом

ТАСС, 13 июня. Снег выпал в Советском районе и Югорске в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) после 30-градусной жары. Власти планируют вновь включить отопление в одном из населенных пунктов, сообщил ТАСС в субботу глава Советского района Игорь Набатов.

В Советском районе, по данным метеорологов, порядка восьми градусов тепла, тогда как в пятницу столбик термометра показывал плюс 18, а в четверг - плюс 31.

"В районном центре [поселок Советский] легкий снежок. А вот самый северный поселок Агириш - там, действительно, метет очень сильно. Сильный снег, и уже покров снежный есть небольшой. Люди обеспокоены, у них же там только все взошло - весна была очень ранняя, все в стадии цветения", - сообщил Набатов.

Он отметил, что накануне здесь стоял жаркий день, но погода резко поменялась. В самом пострадавшем от непогоды поселке - Агирише - глава планирует вновь запустить отопление. "Это у нас самый северный поселок, и, скорее всего, такая беда коснется только их. В Советском и сейчас не холодно, не ощущается холода большого", - добавил Набатов.

Также снег прошел в Югорске, сообщил ТАСС пресс-секретарь администрации города Алексей Шибанов. Однако здесь непогода прошла менее заметно - сейчас снег уже растаял.