Ветераны не будут присутствовать на параде Победы в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Ветераны смогут увидеть парад Победы в Екатеринбурге в формате онлайн из дома. На мероприятии их не будет в связи с эпидемиологической ситуацией из-за распространения новой коронавирусной инфекции, сообщил в воскресенье в своем Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"По всей стране 24 июня пройдут парады в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. При этом в Свердловской области в последнее время мы фиксируем больше 200 новых случаев заражения коронавирусом ежедневно. Для пожилых людей по-прежнему действует режим самоизоляции. В такой ситуации моя позиция однозначна: никаких ветеранов на публичных мероприятиях в Екатеринбурге быть не должно", - говорится в сообщении с уточнением, что трансляция парада будет проводится по телевизору и в интернете.

Куйвашев отметил, что решение о проведении парада еще находится на стадии рассмотрения.

Всего в Свердловской области зафиксировано 9 071 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выписаны по выздоровлению 4 201 человек, умерли 50 человек.