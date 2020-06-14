Мэр Сургута сообщил, что заразился коронавирусом

"Друзья, сегодня мне пришло подтверждение коронавирусной инфекции. В данный момент я госпитализирован в Сургутскую окружную клиническую больницу, нахожусь в надежных руках. Круг людей, с которыми я контактировал последние две недели, установлен, все взяты на контроль", - написал Шувалов на своей официальной странице "ВКонтакте".

Он уточнил, что исполнять его обязанности на время больничного будет заместитель Алексей Жердев. "Все мои заместители на местах, технология работы в дистанционном режиме у нас настроена, все процессы под контролем. С коллегами я на связи, работаю дистанционно", - отметил Шувалов.

Сургут - крупнейший город Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Его население - более 373 тыс. человек.