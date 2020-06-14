В поселке Белый Яр в ХМАО загорелся дом

ТАСС, 14 июня. Пожар произошел в жилом доме в поселке городского типа Белый Яр Ханты-Мансийского автономного округа, в результате были эвакуированы 33 человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 08:06 (06:06 мск) поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Маяковского в поселке городского типа Белый Яр Сургутского района. Возгорание ликвидировано в 08:59 (06:59 мск) на площади 250 кв. м. Пострадавших нет. Эвакуировано 33 человека", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в ликвидации пожара были задействованы 32 человека и 10 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

Глава Белого Яра Елена Никифорова сообщила журналистам, что практически всем погорельцам "есть куда идти, и в жилье пока [никто] не нуждается". Она отметила, что в воскресенье утром в администрации проведут собрание с погорельцами, на котором определят потребности людей и окажут необходимую помощь.