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В Екатеринбурге завершили граффити-проект, посвященный борьбе с COVID-19

Уличные художники нарисовали семью на изоляции, отправляющую письмо волонтерам
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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Екатеринбургские уличные художники закончили граффити, на котором изображена семья на изоляции, отправляющая письмо волонтерам с просьбой о помощи из-за ситуации с коронавирусом. Этот объект завершил проект стрит-артов "Герои нашего времени", посвященных борьбе с новой коронавирусной инфекций, сообщила ТАСС куратор проекта, депутат гордумы Анастасия Немец.

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Ранее в Екатеринбурге рядом с городской больницей № 40, где лечатся заразившиеся коронавирусом, 25 мая появилось граффити в поддержку медработников. 12 июня была завершена работа над граффити с волонтерами, принимающими заявки граждан региона на помощь в пандемию.

"Семью" завершили", - сказала Немец. "[Сложившаяся ситуация] - это испытание на прочность семьи. Они стоят на балконе и совместно запускают самолетик. А волонтеры, [изображенные на граффити на торце дома № 52 по улице Старых Большевиков] на Эльмаше принимают множество самолетиков-заявок от жителей нашего региона", - отметила собеседница агентства.

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