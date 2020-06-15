В Свердловской области продлили ограничительные меры до 22 июня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Ограничительные меры, введенные в Свердловской области из-за распространения коронавируса, продлены до 22 июня. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев в своем официальном аккаунте в Instagram в понедельник.
"Подписал указ о продлении ограничительных мер в прежнем виде до 22 июня. За последние сутки было подтверждено 233 новых случая коронавируса, за все время пандемии новая инфекция была обнаружена у 9,5 тыс. пациентов. Думаю, вы сами понимаете, что пока эпидемиологическая обстановка не позволяет вводить дополнительные послабления режима. Надеюсь, скоро ситуация изменится", - написал Куйвашев.
С 19 мая в Свердловской области были разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Кроме того, с 9 июня в регионе работают парикмахерские и магазины, имеющие отдельный вход площадью до 400 квадратных метров.
Губернатор отметил, что соблюдение масочного режима в области остается актуальным. "Сейчас особенно важно соблюдать масочный режим и остальные санитарные правила и, конечно, заботиться о своем здоровье", - добавил он.
По данным регионального оперативного штаба, в регионе зарегистрировано 9 558 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего уральские врачи вылечили 4 235 пациентов.