В Свердловской области продлили ограничительные меры до 22 июня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Ограничительные меры, введенные в Свердловской области из-за распространения коронавируса, продлены до 22 июня. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев в своем официальном аккаунте в Instagram в понедельник.

"Подписал указ о продлении ограничительных мер в прежнем виде до 22 июня. За последние сутки было подтверждено 233 новых случая коронавируса, за все время пандемии новая инфекция была обнаружена у 9,5 тыс. пациентов. Думаю, вы сами понимаете, что пока эпидемиологическая обстановка не позволяет вводить дополнительные послабления режима. Надеюсь, скоро ситуация изменится", - написал Куйвашев.