Экс-следователя в Челябинске осудили на 20 лет колонии

ЧЕЛЯБИНСК, 15 июня. /ТАСС/. Челябинский областной суд признал бывшего следователя полиции Павла Черепанова и его подельника Артура Шеля виновными в серии преступлений и назначил им наказание в виде лишения свободы на 20 и 15 лет соответственно. Об этом в понедельник говорится в сообщении, распространенном пресс-службой облсуда.

"Челябинский областной суд огласил приговор Павлу Черепанову и Артуру Шелю, им назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком на 20 и 15 лет соответственно и с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев (исполняется после отбывания основного наказания). Черепанов дополнительно лишен специального звания лейтенанта юстиции, с него взыскано 338 тысяч рублей в счет возмещения имущественного вреда, причиненного кражей имущества", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подельники признаны виновными в пособничестве в убийстве, сопряженном с разбоем, в разбое, совершенном с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Кроме того, Черепанов признан виновным в получении взятки в размере, не превышающем 10 тыс. рублей, в использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, в пособничестве в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере, а также в совершении группой лиц по предварительному сговору преступлений: кражи в особо крупном размере и мошенничества с причинением значительного ущерба.

Преступления Черепанов начал совершать в ноябре 2017 года, когда расследовал уголовное дело о хищении денег в отношении Николая Гастева. Сначала он взял у подследственного в качестве взятки компьютер, а позже помог последнему украсть ювелирные украшения на 359 тыс. рублей. В феврале 2018 года Черепанов с подследственным представились строителями и украли 56 тыс. рублей у заказчицы проведения ремонта.

Спустя месяц Черепанов познакомился с другим подельником - Артуром Шелем. Вместе они совершили разбойное нападение на предпринимателя, желая получить около 16 млн рублей. Бизнесмен доступа к деньгам налетчикам не дал и был задушен.