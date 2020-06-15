Члены банды в Челябинске получили от 15 до 20 лет за похищение, убийство, кражу и разбой

ТАСС, 15 июня. Суд в Челябинской области вынес приговор в отношении трех участников преступной группы, обвиняемых в похищении человека, убийстве и совершении других преступлений. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК России.

"В Челябинской области вынесен приговор в отношении трех участников преступной группы. Приговором суда им назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы, 15 и 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Они признаны виновными по статьям УК РФ "Кража", "Мошенничество", "Разбой", "Вымогательство", "Убийство" и "Похищение человека", - сказано в сообщении.

По версии следствия, участники преступной группы, в которую входил бывший следователь отдела полиции, в 2017 году совершили кражу имущества пожилой женщины в Калининском районе Челябинска на сумму более 359 тыс. рублей. Затем они совершили нападение на мужчину, завладев его деньгами в размере 318 тыс. рублей и автомобилем стоимостью более 2 млн рублей.

Кроме того, в марте 2019 года участники преступной группы привезли предпринимателя в одну из квартир в Челябинске, ожидая, что у него имеется крупная сумма наличных денег. Выяснив, что денег у него при себе нет, и опасаясь, что бизнесмен обратится в полицию, они его убили, а его внедорожник забрали себе. "После этого с целью скрыть следы преступления автомобиль они перевезли в Копейск, установив на него фиктивные номера, а тело потерпевшего сокрыли", - добавили в пресс-службе регионального следственного управления.