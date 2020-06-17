В двух городах Югры подготовили инфекционные госпитали на базе школ

"У нас в 34-й школе на базе пункта временного размещения подготовлено помещение для развертывания еще 100 коек. Там все готово: выполнена кислородная разводка, шлюзы, определена маршрутизация совместно со специалистами Роспотребнадзора и эпидемиологами. Там 100-процентная готовность для размещения "легких" пациентов и на долечивание", - сказал главврач Нижневартовской окружной клинической больницы Алексей Сатинов.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июня. /ТАСС/. Госпитали для больных с коронавирусной инфекцией на базе школ подготовили к развертыванию в Сургуте и Нижневартовске - крупнейших городах Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщили в среду представители местных оперативных штабов по профилактике распространения коронавируса.

В свою очередь исполняющий обязанности главы Сургута Алексей Жердев сообщил, что в муниципалитете госпиталь на 150 коек подготовили в помещении школы, находящейся в поселке Кедровом. "Госпиталь в Кедровом полностью готов, у нас есть 150 коек резерва, они пока не востребованы. Несмотря на то, что есть прирост определенный по выявленным случаям, по госпитализации, могу также порадовать, что у нас каждый день по 50-55 человек выписываются уже. Соответственно, примерно держим количество коек на одном уровне за счет этого. Ситуация стабильная, есть резерв", - сказал он.

В пресс-службах Сургута и Нижневартовска ТАСС уточнили, что в настоящее время других госпиталей на базе образовательных организаций в их муниципалитетах готовить не планируется.

Всего в округе зафиксировано 4 973 случая заражения коронавирусной инфекцией, 29 человек умерли, 2 242 выздоровели.