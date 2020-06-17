Число заразившихся коронавирусом в ХМАО превысило 5 тыс.

"Всего 5 210 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 17 июня. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 237 новых случаев COVID-19", - говорится в сообщении.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июня. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция подтверждена за последние сутки у 237 человек в Хаты-Мансийском автономном округе, общее число заразившихся достигло 5 210 человек. Об этом в среду сообщил региональный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

Больше всего заразившихся выявлено в Сургуте - 1 134, Сургутском районе - 1 132 и Нижневартовске - 586. За минувшие сутки в регионе умер еще один человек с коронавирусной инфекцией, а общее число таких погибших составило 30. Состояние 39 пациентов c коронавирусной инфекцией тяжелое, 24 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - отметили в штабе.

За сутки в регионе вылечились от инфекции 220 человек, за весь период пандемии - 2 462 человека.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 8 млн человек, более 430 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 545 458 случаев заражения, выздоровели 294 306 человек, умерли 7 284. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.