Поступления в бюджет Свердловской области с января сократились на 12% из-за пандемии

"По оперативным данным, к началу июня объем поступлений в областной бюджет составил 82,7 млрд рублей, на 12% ниже уровня соответствующего периода прошлого года, что связано с замедлением макроэкономических показателей, вызванных пандемией", - говорится в сообщении.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Поступления в бюджет Свердловской области за январь-май 2020 года сократились на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за пандемии и составили 82,7 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении департамента информационной политики региона, распространенном в среду.

Как уточняется, в первую очередь бюджетом области финансируются мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий пандемии, а также мерами поддержки наиболее пострадавших отраслей экономики. На эти цели из федерального, областного и местных бюджетов предусмотрено 7,6 млрд рублей. Эти средства направляются на выплаты медикам, создание дополнительного коечного фонда, приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, организацию обсерваторов.

В качестве мер поддержки бизнеса в регионе принято освобождение от уплаты налогов во втором квартале 2020 года, перенос срока уплаты платежей с последующей рассрочкой в течение 2021 года, снижение ставки по налогу на имущество организаций, по упрощенной системе налогообложения, перенос сроков уплаты арендных платежей за имущество и земельные участки и другие механизмы помощи, сказано в сообщении.

Для реализации перечисленных мер, уточняют в департаменте, задействован резервный фонд правительства Свердловской области, увеличенный в текущем году до 1,3 млрд рублей. Также за счет оптимизации расходов областного бюджета создан финансовый резерв в общей сумме 4 млрд рублей. Он будет распределен в случае необходимости на решение первоочередных задач по борьбе с пандемией, поддержание социальной и экономической стабильности в регионе.

Ранее со ссылкой на председателя регионального законодательного собрания Людмилу Бабушкину сообщалось, что объем недополученных доходов бюджета Свердловской области в 2020 году может составить 65-70 млрд рублей, если экономическая ситуация не изменится.

В соответствии с принятыми 21 апреля правками к закону об областном бюджете, доходы бюджета в 2020 году составят 273,4 млрд рублей, а в плановом периоде 2021-2022 гг. - 284,1 млрд рублей и 299,2 млрд рублей соответственно. Расходы на 2020 год составят 302,9 млрд рублей, в 2021 году - 300,6 млрд рублей, в 2022-м - 294,9 млрд рублей.