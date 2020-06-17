Порядка 900 жителей Свердловской области вывезли из-за рубежа за время пандемии

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Порядка 900 жителей Свердловской области вернулись вывозными рейсами из-за рубежа за время пандемии. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев в своем официальном аккаунте в Instagram в среду.

"Одна из задач, с которой мы столкнулись во время пандемии - вывоз жителей Свердловской области из-за границы. На этой неделе домой смогли вернуться дети, проходившие лечение от онкологии в Швейцарии. Вместе с МИД России и властями Москвы мы организовали для них рейс, чтобы они смогли восстанавливаться уже дома, в кругу близких людей. Всего за время пандемии было организовано 75 вывозных рейсов для 900 жителей Свердловской области и более 300 иностранцев", - сообщил губернатор.

По его данным, люди возвращались на родину из Армении, Израиля, Индии, Италии, Киргизии, Китая, Малайзии, ОАЭ, США, Таиланда, Турции, Узбекистана, Чехии и других стран.

"В то же время мы помогаем уральцам, которым было необходимо срочно вылететь за рубеж на лечение, как правило, с маленькими детьми. Действовать в таких случаях надо очень быстро, часто приходится решать вопросы в ручном режиме. Так, 9 июня был организован вылет ребенка в сопровождении матери для срочной госпитализации в одной из итальянских клиник, где он сейчас проходит лечение. В этом случае нам очень помогли, в частности, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Италии Сергей Разов и почетный консул Италии в Екатеринбурге Роберто Д"Агостино". - добавил Куйвашев.

По данным регионального оперативного штаба, на территории Свердловской области зафиксировано 10 016 случаев новой коронавирусной инфекции. За все время врачи вылечили 4 657 пациентов, умерли 57 человек.