В Югре женщина ушла на трое суток из дома, оставив четверых детей без еды

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа четверых детей, которые трое суток находились в квартире одни в антисанитарных условиях и без еды. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе регионального управления МВД.

"Инспекторами по делам несовершеннолетних проводился профилактический рейд. Стражи порядка проверили подопечных лиц по месту жительства в Сургутском районе. В ходе мероприятия в одной из квартир были обнаружены четверо малолетних детей без присмотра. Они пояснили полицейским, что их мама три дня не появлялась дома. В квартире были антисанитарные условия, отсутствовала еда", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, сотрудники полиции решили поместить детей (2008, 2009, 2012 и 2013 г. р.) в больницу. При осмотре врачами у них было выявлено паразитарное заболевание. "В настоящее время здоровью детей ничего не угрожает, они находятся в Центре помощи семье и детям", - пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что 39-летняя мать детей была найдена полицейскими на даче у друзей. Она пояснила, что все эти дни занималась устройством своей личной жизни. В отношении женщины составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"). Материалы переданы в органы опеки и попечительства для принятия решения.